Избран ректор красноярского института искусств

В Красноярском государственном институте искусств на специальной конференции путем голосования делегатов выбрали ректора. Им стала Марина Москалюк, которая с мая этого года уже исполняла обязанности ректора вуза.

Материалы по теме Директор суриковского музея возглавила Красноярский институт искусств

Как следует из материалов института, она была единственным претендентом на эту должность. Процедура избрания, согласно положению о выборах руководителя, проходит на общем собрании (конференции) научно-педагогических и других работников учреждения путем тайного голосования по результатам обсуждения программ развития вуза.

Ранее профессор успешно прошла аттестацию кандидата на должность руководителя образовательной организации, подведомственной Минкульту РФ. На конференции она представила программу развития института до 2025 года, после чего состоялось голосование. Москалюк получила поддержку 109 из 129 делегатов.

«Те результаты, которые были продемонстрированы на конференции, дают надежду на то, что вуз будет уверенно развиваться. Мы будем этому способствовать, поскольку воспринимаем КГИИ как очень важный опорный институт творческого профиля, поэтому образовательная организация получит все необходимые ресурсы для развития», — отметил замруководителя департамента Министерства культуры России Святослав Голубенко.

«Мы продолжим двигаться вместе для развития вуза и будем оказывать максимальную поддержку институту в тесном взаимодействии с Министерством культуры РФ», — подчеркнула вице-премьер края Наталья Рязанцева.