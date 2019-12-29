Доверчивая бабушка в Красноярске отдала 900 тыс. рублей за фальшивые евро

Красноярская доверчивая пенсионерка отдала мошенникам почти 900 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», жертвой мошенников стала 72-летняя женщина.

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На улице к ней подошли двое мужчин и убедили поменять имеющиеся у них евро на рубли. «Доверчивая женщина села в машину к незнакомцам, доехала вместе с ними до отделения банка, где сняла со своего счета почти 900 тысяч рублей, и отдала их злоумышленникам. Позже она обнаружила, что в пачке, которую ей передали мужчины, вместо иностранной валюты — фрагменты бумаги», — пояснили в полиции.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и разыскивать причастных к совершению преступления.

Жителей города оперативники в очередной раз призывали быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и не вступать в разговор с незнакомыми людьми.