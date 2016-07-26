Новый терминал красноярского аэропорта откроется меньше чем через год

Строители нового терминала международного аэропорта «Емельяново» порадовали главу края. Сегодня, 29 декабря, красноярский губернатор проинспектировал стройку. Как стало известно, работы идут в соответствии с планом. Сформирован каркас здания, следующий этап будет посвящён отделочным работам.

Генеральный директор ООО «Аэропорт Емельяново» Андрей Метцлер рассказал: «20 января начнётся монтаж лифтов, весной уже будет завезено необходимое самое современное оборудование. У нашего терминала в Сибири не будет аналогов».

Губернатор Виктор Толоконский оценил ход строительства и качество работ:

«Признаться честно, я не ожидал, что строительство уже на такой стадии. Возведены стены, этажи, где мы можем спокойно передвигаться, дело за отделочными работами. Надо сказать, что я наконец-то вижу проект не на бумаге, а в жизни, и мне кажется, что новое здание аэропорта выглядит очень современно и понравится красноярцам. Я с первых дней работы говорил, что Красноярску необходим новый аэропорт, и Универсиада, к счастью, нас немного поторопила с этим. Впечатление о городе ведь складывается с первых минут, когда вы прибываете в аэропорт, поэтому, на мой взгляд, первое впечатление гостей города, которые будут прибывать в наш новый аэропорт, будет самое наилучшее», — поделился впечатлениями Толоконский.

Напомним, что строительство здания нового терминала началось в ноябре 2015 года и срок ввода его в эксплуатации намечен на 1 декабря 2017 года. После сдачи нового терминала планируется провести реконструкцию перрона, строительство крытых парковок и нового подъезда к аэропорту.