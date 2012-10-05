Красноярск вошел в число грязных городов

Красноярск попал в список городов России с высоким уровнем загрязнения. Такие данные приводятся в государственном докладе о состоянии окружающей среды за 2015 год Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

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Как говорится в документе, половина городов «с высоким и очень высоким» уровнем загрязнения расположены в Сибирском и Уральском федеральных округах. Отмечается, что в Красноярском крае такими городами стали сразу 4 — Ачинск, Лесосибирск, Минусинск и Красноярск. Средняя за год концентрация одного или нескольких вредных веществ, по данным Минприроды, превышает ПДК в 6 городах региона.

Кроме того, Красноярский край стал лидером по объему выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников — 2475,9 тысячи тонн в год, что составляет 14,3 % от всех стационарных источников России.

При этом в докладе отмечается тенденция к улучшению экосистем водных объектов Красноярска.

Напомним, ранее Красноярск и Лесосибирск были исключены из списка городов с самым грязным воздухом, поскольку в столице края резко снизился уровень загрязнения воздуха бензапиреном. Сообщалось, что его концентрация сократилась на 40 %.