Красноярцам рассказали о современном утеплителе для загородных домов

Красноярцам, столкнувшимся с проблемой утепления загородных домов, предложили современную технологию — природный утеплитель Woodex от компании «Основа Концепт».

«Утеплитель состоит из компонентов, не содержащих в себе опасных для здоровья токсинов. Для людей утеплитель Woodex абсолютно безопасен. Процесс производства материала и работа по его монтажу тоже безопасны. Помимо этого, наш утеплитель выступает в роли защитного барьера на пути пагубного воздействия канцерогенов, выделяющихся в процессе эксплуатации пенопласта, стекловаты, базальтовых плит и других строительных материалов», — рассказали специалисты компании.



Кроме того, использование природного утеплителя Woodex позволяет значительно сократить затраты на строительство объекта загородной недвижимости и расход потребляемой энергии на обогрев помещения, что означает значительную экономию. Материал адаптируется к перепадам влажности и температуры, сохраняя при этом теплоизоляционные свойства на оптимальном уровне.

В феврале на утеплитель действует специальная акция — бесплатная доставка по городу и пригороду, расчет за работу и материал — на месте.

Компания «Основа Концепт»:

пр. Мира, 19, корп. 1, 3-й этаж

тел.: 8 (391) 231-18-33, 8 (391) 288-26-26

karkas24.ru

osnova24.ru

woodex24.ru

http://24фасад.рф

«ВКонтакте»

Facebook

Сроки действия акции: с 1.02.2017 по 28.02.2017, ИП Солдатов А.М., ОГРНИП 311246823000111