Двое разбились в ДТП со снегоходом: родные пострадавшего заявили об избиении (видео)

В Енисейском районе при столкновении снегохода и машины пострадали два человека, сообщили 1 февраля родственники одного из пострадавших.

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Авария произошла в поселке Подтесово: снегоход «Буран», двигавшийся по поселковой дороге, столкнулся там с машиной, после чего водитель автомобиля якобы начал избивать парня, ехавшего на снегоходе. Как утверждают местные жители, молодой человек в это время уже находился без сознания, а водитель автомобиля — в состоянии алкогольного опьянения. Избитого парня госпитализировали и прооперировали. Сейчас друзья молодого человека просят сдать для него кровь.

В эфире местной телекомпании, командир отдельного взвода ДПС МО МВД «Енисейский» Денис Шадрин пояснил: авария произошла ночью 27 января на одной из поселковых дорог.

«Водитель транспортного средства „Буран“ при переезде неравнозначных дорог не предоставил преимущество водителю автомобиля Toyota в результате чего произошло столкновение. При ДТП получили ранения водитель „Бурана“ и его пассажир», — пояснил дорожный полицейский.

Водитель иномарки оказался действительно нетрезвым, а также не пользовался ремнями безопасности, за что на него был составлен административный материал. Водитель снегохода прав на управление внедорожной техникой не получал и скорее всего также будет оштрафован.

Подтверждения информации о драке у представителей полиции нет.