Лиса-художница предскажет красноярцам тепло вместо сурка

Лиса из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» предскажет наступление теплой погоды. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Мероприятие намечено на 2 февраля — День сурка, традиционный народный праздник в США и Канаде. Напомним, в зависимости от того, как себя ведет сурок в этот день, американцы и канадцы судили, как скоро придет весна и наступит тепло.

«Если полагаться на эту примету, то нам в Сибири не видать весны и не греться на солнышке еще как минимум месяца четыре, а то и пять!!! Дело в том, что наши сурки очень сонные товарищи, они адаптировались к сибирским условиям, знают, что в феврале и марте в Красноярске еще достаточно холодно и не выходят из спячки вплоть до апреля, а иногда и мая. Однако сонливость красноярских сурков не повод отменять праздник и лишаться надежды на скорое наступление тепла. Праздник все равно состоится! Роль сурка возьмет на себя наша лиса с символичным именем Весна», — рассказали в пресс-службе парка.

2 февраля в 14:00 лиса предскажет, когда же наступит тепло. Для этого ей предложат два одинаковых продуктовых набора: на одном будет подпись «Ранняя весна», а на другом — «Поздняя весна». Какой набор лиса выберет, тогда зоопарк и будет ждать весну.

Отметим, по стечению обстоятельств Весна это — снежная лисица, в природе таких белых лис не существует, их вывели искусственно. А свое имя она получила за пятна на носу, похожие на веснушки, и потому что родилась весной — в конце марта. Ее день рождения — официальный праздник «Роева ручья». При этом лису в зоопарке считают звездой — она имеет свою страничку в социальной сети, умеет рисовать, а ее картины продаются с аукциона.