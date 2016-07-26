Красноярских школьников и студентов позвали на образовательную выставку

Сегодня, 1 февраля, в Красноярске стартовала III специализированная выставка «Образование. Профессия и карьера», объединившая ведущие вузы и техникумы России и зарубежья, а также представителей дополнительного и дистанционного образования.

«Эта площадка дает возможность выбора. Главное, не теряя времени, уже сейчас выбрать свою будущую профессию, которая станет одной из ценностей в жизни, после здоровья и семьи. Очень важно, что одновременно с выставкой проходят еще два мероприятия — выставка „Металлообработка и сварка“, где представлены все новые технологические уклады, и региональный чемпионат WorldSkills. Такой интегративный проект, где присутствуют и производства, и школы, и вузы, и техникумы, даст хороший кумулятивный эффект, который поможет построить свое будущее», — подчеркнула заместитель министра образования Красноярского края Ольга Никитина.

Тему поддержал генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Артем Мурадян:

«Это молодой проект, но крайне востребованный, потому что выбор профессии — очень важный, судьбоносный этап, который определяет всю последующую жизнь человека. Мы рады, что в этом году параллельно с выставкой проходит такой масштабный проект, как WorldSkills, работает профессиональная выставка по металлообработке и сварке. Это, безусловно, даст больше возможностей для самоопределения наших посетителей. А для учебных заведений, участвующих в выставке, здесь создана конкурентная среда, которая, мы надеемся, поможет усилить позиции и выстроить наиболее эффективную стратегию ведения работы с абитуриентами».

Добавим, что в этом году в выставке принимают участие порядка 60 учебных заведений. У школьников и студентов есть возможность выбрать обучение не только в России, но и в лучших вузах Франции, Германии, США, Израиля.

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Для посетителей пройдут многочисленные презентации вузов, колледжей и техникумов, мастер-классы по ЕГЭ, полезные тренинги, научные эксперимент-шоу и ярмарка вакансий и многое другое.

Подробная программа представлена на сайте. Выставка будет работать в МВДЦ «Сибирь» (Авиаторов, 19) четыре дня, включая субботу — с 1 по 4 февраля. Время проведения: 1-3 февраля с 10:00 до 18:00, 4 февраля с 10:00 до 16:00. Вход свободный.