Чиновники превратили платную парковку на Молокова в бесплатную

В Советском районе Красноярска снесли незаконную платную парковку и сделали ее бесплатной. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, автостоянка находилась на улице Молокова, в районе дома № 8.

По предварительным подсчетам, ежедневная прибыль владельцев незаконной стоянки составляла около 6 тысяч рублей, при этом, отмечают в пресс-службе, они не платили в городской бюджет налоги и не обеспечивали безопасность автомобилей.

«Автовладельцам важно понимать, что на незаконных стоянках охрана автомобиля — мнимая. Угон, пожар или повреждение — ни за какое из происшествий владельцы таких автостоянок юридической ответственности не несут, а потому автолюбители, оплачивая незаконные услуги, лишь наполняют карманы недобросовестных предпринимателей», — предупредил автовладельцев руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.

Сейчас красноярские автомобилисты могут оставлять там свои автомобили бесплатно.

Добавим, мероприятия по демонтажу незаконных временных сооружений в Советском районе Красноярска проходят регулярно. Так, в прошлом году администрацией района было снесено 515 самовольно установленных павильонов и автостоянок. С начала 2017 года — 7 коммерческих объектов.