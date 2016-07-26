Красноярскому кинотеатру пригрозили пожаром за фильм о Николае II (видео)

Руководству красноярского кинотеатра пригрозили поджогом в случае показа фильма об императоре Николае II.

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Как рассказал в эфире телекомпании «ТВК» директор по кинопрокату кинотеатра «Эпицентр» Василий Мациевич, на прошлой неделе в почтовом ящике кинотеатра появилось бумажное письмо, подписанное «Общественной всероссийской организацией „Христианское государство — Святая Русь“» из Москвы.

В нем представители организации требуют от руководства кинотеатра не пускать в прокат фильм «Матильда» режиссера Андрея Учителя, который должен выйти на экраны, по разным данным, в марте или октябре этого года. Активисты утверждают: фильм порочит последнего императора Российской империи и весь дом Романовых.

«Нам сегодня как никогда если мы хотим сохранить Россию, если мы не хотим крови, нужно быть крайне осторожными в каждом своем шаге. Очевидно, если завтра выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры начнут гореть, может, даже пострадают люди...» — говорится в письме.

Напомним, против фильма выступала экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская: она требовала провести проверку создателей фильма, причем к проверке сценария предлагалось привлечь профессиональных историков и представителей церкви, так как в фильме главными героями являются официально признанные святыми люди. Первая проверка, проведенная прокуратурой Санкт-Петербурга, не выявила поводов для применения мер прокурорского реагирования, но депутат написала повторный запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки.

Как отметил Василий Мациевич, в 2015 году фильм получил финансирование из Фонда кино, чему предшествовала проверка. «Если бы в картине были хоть какие-то моменты, затрагивающие уголовную статью за оскорбление чувств верующих — это выявилось бы еще на этапе подготовки к съемкам, поэтому бояться нечего», — добавил Мациевич.

Представители Красноярской епархии пояснили, что направившая угрозы кинопрокатчикам организация никакого отношения к РПЦ не имеет.