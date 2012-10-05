Объявлена дата «Тотального диктанта» в 2017 году

Международный образовательный проект «Тотальный диктант» будет организован в 2017 году 8 апреля. Дату нынешней проверки грамотности сообщила сегодня руководитель проекта Ольга Ребковец на ежегодной конференции организаторов и экспертов «Тотального диктанта», которая проходит в Новосибирске со 2 по 4 февраля.

«Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста координаторов, экспертов диктанта, а следовательно, и самой акции», — рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Организаторы предполагают, что в 2017 году «Тотальный диктант» пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тыс. человек.

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Добавим, на конференции «Тотального диктанта» собрались более 200 организаторов проекта из 91 города и 12 стран. Городские координаторы обмениваются опытом проведения акции, участвуют в мастер-классах от специалистов в области коммуникаций и организации мероприятий. Филологи обсуждают результаты Тотального диктанта — 2016, актуальные проблемы орфографии и пунктуации.