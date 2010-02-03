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Сотрудники ДПС получили часы за отказ от взятки
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В Красноярском крае

Сотрудники ДПС получили часы за отказ от взятки

3 февраля 10:08
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Новый начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий вчера наградил двух сотрудников ДПС из Бородино за то, что они отказались от взятки в 10 тыс. рублей.

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Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в январе экипаж ДПС остановил в Бородино автомобиль Toyota Corolla под управлением 23-летнего парня, раннее лишенного водительских прав. Молодой человек предложил инспекторам 10 тыс. рублей, чтобы избежать административного ареста. Молодого человека доставили в отдел полиции и завели в отношении него уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.

Награждение сотрудников ДПС
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
Сотрудники ДПС получили часы за отказ от взятки
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
Сотрудники ДПС получили часы за отказ от взятки
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
Сотрудники ДПС получили часы за отказ от взятки
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

За свой поступок полицейские получили в подарок часы. Награждение состоялось на гарнизонном разводе в присутствии журналистов и личного состава, заступающего на охрану общественной безопасности.

Речицкий Александр Георгиевич
Речицкий Александр Георгиевич
Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю

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