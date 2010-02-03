Сотрудники ДПС получили часы за отказ от взятки

Новый начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий вчера наградил двух сотрудников ДПС из Бородино за то, что они отказались от взятки в 10 тыс. рублей.

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Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в январе экипаж ДПС остановил в Бородино автомобиль Toyota Corolla под управлением 23-летнего парня, раннее лишенного водительских прав. Молодой человек предложил инспекторам 10 тыс. рублей, чтобы избежать административного ареста. Молодого человека доставили в отдел полиции и завели в отношении него уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.

За свой поступок полицейские получили в подарок часы. Награждение состоялось на гарнизонном разводе в присутствии журналистов и личного состава, заступающего на охрану общественной безопасности.