С красноярских улиц увозят автомобили с рекламой массажных салонов (видео)

В Советском районе Красноярска продолжается масштабная очистка от несанкционированной рекламы. На этот раз под ликвидацию попали рекламомобили, которые припаркованы на стоянках в местах большого скопления людей и рекламируют интим-услуги и массажные салоны.

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, собственники автомобилей получили уведомления о предстоящем сносе. На данный момент демонтировано 6 рекламомобилей, владельцы которых проигнорировали предупреждение. Транспортные средства эвакуированы на специальную площадку.

Получить же обратно свое имущество предприниматели смогут только после подтверждения прав собственности и оплаты услуг по демонтажу и хранению на спецплощадке.

«К сожалению, предупредительных мер недостаточно для того, чтобы недобросовестные владельцы автомобилей, размещающие незаконную рекламу, прекратили это делать на добровольных началах. Наш район не должен превращаться в одну сплошную доску объявлений мужских клубов, посуточных квартир, массажных салонов и прочей информации сомнительного толка. Добавлю, что мы приложим все усилия для того, чтобы искоренить проблему несанкционированной рекламы в Советском районе и направить её в законное русло», — рассказал руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.

Добавим, в рамках мероприятий по ликвидации незаконной рекламы с красноярских остановок, опор электроосвещения, фасадов зданий и других объектов уличной сети было убрано и утилизировано более 40 кубометров бумажных объявлений и 7 тысяч рекламных конструкций.