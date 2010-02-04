Россиянам понравилась фотография красноярского оленя

Снимок оленя с высунутым языком, сделанный на территории красноярского заповедника «Столбы» с помощью фотоловушки, занял третье место на конкурсе Минприроды России.

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Как рассказали в пресс-службе заповедника, «Столбы» направили на конкурс пять снимков для номинации «В объективе фотоловушки». Один из них — «Солонцевание Пантача», сделанный летом прошлого года и изображающий оленя у солонца, занял третье место.

На том же конкурсе красноярский фотограф Максим Кадочников занял третье место в номинации «Времена года» со снимком «Новогодние краски скалистых хребтов». Фотография была сделана в Такмаковском районе заповедника, на ней запечатлена скала Китайская стенка. «Первые дни нового 2016 года выдались морозными и ясными — подходящее время для закатных фотографий на природном ландшафте», — рассказал о своей работе фотограф.

Победителей фотоконкурса выбирали не эксперты, а посетители сайта Минприроды России. В голосовании приняли участие 194 582 человека. Лучшие работы будут представлены на выставке в министерстве.