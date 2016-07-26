Президент топливной компании Росатома наградил работников ЭХЗ за отличия в труде

Президент АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин в ходе рабочей поездки на зеленогорский Электрохимический завод вручил девяти работникам предприятия знаки отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» и почетные дипломы Топливной компании.

Оленин отметил, что ведомственный знак — это важная награда, которая вручается лучшим работникам атомной отрасли за добросовестный многолетний труд. «Атомный» стаж должен составлять не менее 25 лет.

«Именно вы, уважаемые ветераны, являетесь становым хребтом не только Электрохимического завода, но всей атомной отрасли, — сказал Юрий Оленин. — Благодаря вашему труду мы можем решать задачи любой сложности. Об этом можно судить и по результатам деятельности ЭХЗ в 2016 году. Плановые показатели не просто выполнены по всем позициям, по ряду направлений они значительно превышены. У вас одни из самых высоких в отрасли ключевых показателей эффективности, высокие производительность труда и коэффициент использования установленной мощности. Прибыль предприятия превысила 3,3 млрд рублей, в целом объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил более 13,44 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — около 3 млрд рублей. Это хороший результат».

Президент «ТВЭЛ» добавил, что эффективная работа коллектива предприятия стала главным аргументом для рассмотрения возможности создания в Зеленогорске центра обогащения урана, наращивания разделительных мощностей и размещения новых производств. В ближайшие годы именно на ЭХЗ будут поставляться центрифуги нового поколения.

«Но амбициозные задачи требуют и повышенной самоотдачи, — отметил Юрий Оленин. — Перед ЭХЗ, как и перед другими предприятиями Топливной компании, стоит задача: к 2019 году снизить себестоимость основной продукции и производственные затраты на 30 %. Скажу честно, никакими сокращениями персонала добиться таких результатов невозможно! Надо комплексно повышать эффективность — и в технологии, и в управлении, и в обращении с запасами, и в части сроков протекания процессов, и в плане повышения производительности труда. Считайте, что кредит доверия от руководства Топливной компании и Госкорпорации „Росатом“ у вас есть».

В течение двух дней на ЭХЗ работала большая команда руководства АО «ТВЭЛ» и ряда предприятий Топливной компании (МСЗ, ЧМЗ, ЦПТИ и НЗХК), которые детально проанализировали итоги работы в 2016 году и сформулировали задачи не только на ближайший год, но и на более далекую перспективу.