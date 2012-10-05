Страховщикам придется заплатить 300 тысяч за маленькую компенсацию после ДТП

В Красноярском крае автовладелец отсудил 310 тыс. рублей за низкую компенсацию после аварии, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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За помощью к специалистам ведомства обратился житель Ачинска, который считал, что ПАО СК «Росгосстрах» нарушает его права — это выражалось в невыплате страхового возмещения в полном объеме в результате ДТП.

Оценив причиненные повреждения, страховая компания выплатила автовладельцу страховое возмещение, но он не согласился с суммой и обратился к эксперту для оценки материального ущерба, причиненного автомобилю после аварии.

«Претензия потребителя с требованием выплатить разницу между причиненным ущербом, определенным экспертным заключением, и произведенной страховой выплатой, была оставлена страховой компанией без удовлетворения. На основании поступившего обращения территориальный отдел обратился с исковым заявлением в защиту прав потребителя в Ачинский городской суд Красноярского края», — рассказали в управлении.

Суд удовлетворил требования о взыскании материального ущерба, причиненного ДТП в размере более 310 тыс. рублей, из них: сумма невыплаченного страхового возмещения — 134 тыс. рублей, неустойка — 104,5 тыс. рублей, компенсация морального вреда — 3 тыс. рублей, штраф — 67 тыс. рублей, судебные расходы — 1,5 тыс. рублей.