На КЭФе-2017 обсудят стимулирование бизнеса и развитие промышленности

Красноярский экономический форум станет площадкой для обсуждения развития экономики России. Планируется, что особое внимание российские и международные эксперты уделят повышению качества управления, развитию человеческого капитала, стимулированию предпринимательства, технологическому и отраслевому развитию, экологии, а также внешним вызовам и интеграции.

Материалы по теме КЭФ решили сделать интереснее

Подготовку к проведению КЭФа-2017 на минувшей неделе в Москве обсудил глава региона Виктор Толоконский на Экспертном совете в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина.

Как рассказали в пресс-службе постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ, на заседании эксперты определили, на какие моменты стоит обратить внимание при подготовке к форуму, обсудили и конкретизировали идеи, выдвинутые ранее по тематике предлагаемых дискуссий.

Виктор Толоконский отметил, что Экспертный совет КЭФ во многом формирует идеологию, архитектуру и программу форума:

«Красноярский форум имеет большие традиции, он существенно отличается от больших крупных форумов в плане активности экспертов, интенсивности дискуссий. Если на наших больших форумах идет передача информации от руководителей государства общественности, экспертному сообществу, государственным институтам, то на КЭФе активно вырабатываются новые подходы, новые решения. Я убежден, что в этом году мы поднимем актуальные и острые вопросы развития наших производительных сил, экономики, совершенствования управления».

Как подчеркнул Алексей Кудрин, Красноярский форум — это исторически и традиционно более свободная площадка, поэтому «можно смело говорить о тех шагах, которые нужны для выхода из нынешней ситуации: четко называть причины сложившейся ситуации и формулировать решения», отметил он.

Виктор Толоконский и эксперты поддержали интересные предложения и современные подходы, высказанные в ходе заседания, и в целом одобрили архитектуру и программу форума. Губернатор края обратился к экспертам с просьбой привлечь на КЭФ наибольшее количество участников, чтобы максимально расширить аудиторию и охватить как можно больше заинтересованных специалистов и организаций, в том числе усилить присутствие иностранных участников.

Отметим, что Красноярский форум занял прочную позицию трибуны экспертного сообщества между Российским инвестиционным форумом в Сочи и Международным экономическим форумом в Санкт-Петербурге. Главной темой дискуссий КЭФ-2017 станут основные направления и механизмы развития экономики России на 2018 — 2024 годы с акцентами на повышение качества управления, развитие человеческого капитала, стимулирование предпринимательства, технологическое и отраслевое развитие, экологию, внешние вызовы и интеграцию.

Активное участие в подготовке форума принимают ведущие научные и экспертные учреждения страны и международные экспертные организации, в том числе Центр стратегических разработок, Высшая школа экономики, Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, Валдайский клуб, деловой совет Евразийского экономического союза, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ и другие.

XIV Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка 2018-2024» пройдет 20-22 апреля. Участники КЭФ-2017 обсудят основные итоги социально-экономического развития уходящего политического цикла и обозначат приоритетные направления развития страны на предстоящие шесть лет. В форуме ожидается участие ведущих российских экспертов и организаций, представляющих самый широкий спектр отраслей.