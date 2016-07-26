Общественники и депутаты высоко оценили утилизацию отходов на Назаровской ГРЭС

Представители Общественного экологического совета города Назарово побывали на золоотвале Назаровской ГРЭС и положительно оценили порядок хранения отходов предприятием.

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2 февраля состоялся круглый стол «Обращение с бытовыми и промышленными отходами на территории города Назарово и их захоронение» с участием главы города, района, депутатов Назаровского района и Законодательного Собрания Красноярского края, представителей органов государственного надзора исполнения природоохранного законодательства и общественных экологических движений. Обсуждение важных вопросов предваряли две экскурсии, одна из которых состоялась на золоотвале Назаровской ГРЭС.

Директор станции Олег Ворошилов на месте рассказал инициаторам поездки о том, как происходит утилизация золошлаковых отходов ГРЭС, отметил, что данная работа выполняется на законных основаниях, у предприятия имеется вся разрешительная документация, специалистами постоянно ведется мониторинг подземных вод, почв, атмосферного воздуха. Что касается перспективы применения вывозимых со станции золошлаков, то в настоящее время рассматривается вариант их реализации в значительных объемах по договору с одной из региональных компаний.

Позже в ходе круглого стола, участники экскурсии, оценивая результат увиденного, говорили о том, что посещение золоотвала энергопредприятия СГК произвело на них хорошее впечатление — на все заданные вопросы экологи и специалисты станции ответили понятно, корректно и профессионально, а мероприятия и производственный контроль мест размещения, рекультивации, обезвреживания золошлаков на ГРЭС организованы на высоком уровне.