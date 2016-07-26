Рабочий погиб от удара сосульки в центре Красноярска: после проверки возбудили дело

По факту гибели красноярского рабочего из-за упавшей сосульки возбуждено уголовное дело, сообщили 7 февраля в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по краю.

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Напомним, 30 ноября на пр. Мира, 112, во время уборки снега с крыш на рабочего муниципального предприятия «Красноярскгорсвет» упала глыба льда, отчего тот погиб. Коллега погибшего мужчины на следующий день пришел в полицию, написав явку с повинной — в момент падения сосульки именно он находился на площадке подъемника. Сразу после происшествия следователи проводили проверку, по итогу которой и было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной версии следствия, мужчина погиб из-за того, что при работе не были соблюдены требования по охране труда.

«Поставив машину параллельно дому и посадив в люльку автоподъемника рабочего, водитель поднял его к карнизу кровли дома для снятия с нее наледи, сам при этом находясь в открытом кузове. Через некоторое время водитель заметил падение глыбы льда с крыши и попытался убежать от падающей наледи, однако фрагмент льда упал ему на голову, при этом мужчина находился без каски. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия по причине открытой черепно-мозговой травмы. По заключению трудовой инспекции, падение наледи на голову машиниста стало возможным в связи с неудовлетворительной организацией производства работ, отсутствием контроля со стороны должностных лиц МП „Красноярскгорсвет“», — пояснили в управлении.

В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, а также руководство предприятия МП «Красноярскгорсвет», изучена служебная документация, в том числе допуски к работам, проведена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего.