На дороги Красноярского края направят 26 млрд рублей

За девять лет на ремонт дорог в Красноярском крае планируют направить 26 млрд рублей. Эти средства будут реализованы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Реализацию долгосрочной программы по ремонту дорожной сети обсудил накануне губернатор края Виктор Толоконский с членами правительства и представителями красноярской мэрии.

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Работы на дорогах региона, в том числе и в Красноярске, начнутся уже в этом году. Как рассказал в ходе совещания министр транспорта края Сергей Еремин, мероприятия первого этапа, рассчитанные до 2018 года, в основном направлены на ремонт и обустройство дорог, а также на повышение безопасности дорожного движения.

Так, в ближайшие два года в Красноярской агломерации в рамках проекта отремонтируют свыше 240 км автодорог, в том числе участки трасс Красноярск—Енисейск, Красноярск—Железногорск, установят системы освещения на очередной части гостевой трассы, ведущей в аэропорт Емельяново.

Особое внимание будет уделено аварийным участкам, которых на дорогах агломерации насчитывается порядка 50. Ожидается, что в 2017 году количество аварийных участков снизится вдвое, а в 2018 году сократится до пяти.

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В Красноярске отремонтируют и обустроят более чем 70 объектов. В том числе возведут два пешеходных перехода — в районе ледового дворца «Арена. Север» и ледовой арены по ул. Партизана Железняка, отремонтируют пр. Мира, пр. имени газеты «Красноярский рабочий» и Коммунальный мост.

Сергей Еремин подчеркнул, что в 2017 году в рамках проекта на дорожные работы в Красноярске и агломерации выделят 2 млрд рублей, из которых 1 млрд предоставит краевой бюджет. Такая же схема финансирования запланирована и в 2018 году. На втором этапе — 2019-2025 годы — предполагается приступить к строительству и реконструкции крупных объектов.

Виктор Толоконский обратил внимание министра на важность качественной работы подрядных организаций на объектах. Министр транспорта края ответил, что за подрядными организациями будет вестись строгий лабораторно-инструментальный контроль. Кроме того, в краевом центре за каждым ремонтируемым участком будет закреплен личный куратор для контроля всех работ.

«Начинайте работать по всем принятым управленческим решениям, — обратился Виктор Толоконский к руководителям ведомств. — Если возникнут какие-либо ситуации, которые потребуют дополнительных решений, то незамедлительно проинформируйте для подготовки соответствующих поручений губернатора края».

Напомним, помимо реализации федеральной программы, в крае приоритетным направлением остается ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах. По поручению губернатора, с 2015 года на ремонт улиц в городах и поселках ежегодно выделяется миллиард рублей. В ближайшее время до территорий будут доведены лимиты по ремонту на текущий год, и уже в середине февраля муниципальные образования смогут приступить к процедуре торгов.