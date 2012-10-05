Названа дата общегородского субботника в Красноярске

Общегородской субботник в Красноярске в этом году пройдет 29 апреля. Распоряжение о проведении весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению краевого центра подписал мэр Эдхам Акбулатов, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации.

Красноярский субботник пройдет одновременно со всероссийской уборкой. Традиционный двухмесячник начнется 10 апреля. В рамках масштабной уборки запланирована не только санитарная очистка территорий, но и ремонт, покраска дорожных ограждений, указателей и остановок общественного транспорта, приведение в порядок светофоров, дорожных знаков, очистка поверхностей опор, ограждений, павильонов на остановках пассажирского транспорта от объявлений, плакатов и афиш, установка скамеек в скверах и парках, ямочный ремонт дорожного покрытия.

Большая работа в этом году будет организована на всех городских погостах. К ней будут привлечены добровольцы, волонтёры, представители предприятий и организаций.

Напомним, что уборка городской территории началась еще до старта двухмесячника. Так, с 17 марта в Красноярске проходили «санитарные пятницы», в рамках которых представители организаций и предприятий в каждом районе приводили в порядок свои участки. Впервые в этом году прошла еще одна акция — «Чистое воскресенье». 26 марта в городе провели специализированную масштабную уборку самых крупных площадей и скверов.

Добавим к участию в акциях приглашаются все желающие красноярцы. За помощью в организации можно обращаться в районные администрации и в свои управляющие компании.