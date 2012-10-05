Экспедиция СФУ отправится на поиски дикого северного оленя

Экспедиция Сибирского федерального университета при поддержке Восточно-Сибирской нефтегазовой компании отправляется на север Красноярского края для поиска и изучения западной группировки дикого северного оленя. Подобные исследования на территории Эвенкии проводятся с 2014 года.

Опираясь на информацию местных жителей и данные авиаобследования, ученые предполагают, что западная группировка северного оленя мигрирует из Эвенкии на запад Таймыра через плато Путорана. Прежде всего речь идет о животных, зимующих в бассейнах рек Эмбенчимэ и Чубуркан. Помогать специалистам СФУ в изучении путей миграции дикого северного оленя будут спутниковые передатчики российского производства, которые успешно прошли испытания в условиях экстремально низких температур. Ошейниками будет помечено несколько самок дикого оленя. К участию в экспедиции будут привлечены представители общественности и коренные жители.

«Эвенкийский олень» — совместный проект ВСНК и Сибирского федерального университета. Результаты исследований представляют большой интерес для науки и коренного населения, так как дикий северный олень составляет основу их экосистемы. Социально-экологический проект стартовал с изучения восточной группировки оленя. По итогам этой работы, ученым впервые удалось проследить полный годовой цикл миграции диких оленей на территории Эвенкии. Была обнаружена пропавшая популяция эвенкийского дикого северного оленя.

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Также были выявлены сезонные особенности перемещения животных, изучен характер их перемещения в зависимости от погодных условий и других факторов среды обитания. По сравнению с данными, полученными еще в советское время, территории зимовки диких оленей смещаются на восток, в сторону Якутии. Опираясь на полученные данные, ученые пришли к выводу, что информация о численности всей таймырской и эвенкийской популяций северного оленя нуждается в существенной корректировке.

Такое масштабное исследование популяции дикого северного оленя в России проводится впервые. Полученные данные помогут ученым оценить состояние вида животных и позволят выработать эффективные меры для его сохранения.