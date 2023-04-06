На акцию против террора в Красноярске будут пускать через три кордона

Попасть на акцию против террора, которая пройдет в ближайшую субботу на площади перед красноярским БКЗ, можно будет только через три полицейских кордона.

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Напомним, акцию под названием «Вместе! Против террора!» предложили провести представители красноярских общественных организаций. Главная цель мероприятия — поддержать жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля прогремел взрыв в метрополитене. Акции против террора планируется организовать по всей стране. Во время нее в Красноярске выступит несколько спикеров и пройдет минута тишины. Никаких концертных номеров не предусмотрено.

Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сегодня рассказал о том, какие меры для обеспечения безопасности будут приниматься во время субботнего мероприятия. В частности, всем желающим его посетить необходимо будет пройти 3 так называемых кордона безопасности.

В первом случае речь идет о парковке машин — оставлять личные транспортные средства можно будет не ближе, чем за 500 метров от места проведения акции. Также полицейские будут следить за тем, чтобы большегрузы и автобусы не блокировали пути подъезда к площади. Будет обеспечено несколько подходов к месту. Горожан проверят металлоискателями и металлодетекторами. Кроме того, будет осуществляться постоянное патрулирование уже во время акции на самой площади с целью выявления и пресечения нарушений общественного порядка.

Речицкий особо отметил, что на акцию не пустят с любыми видами оружия или похожими на него предметами, а также со стеклянной тарой. Не попадут туда и лица, находящиеся в состоянии опьянения.