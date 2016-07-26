Красноярцы расхватали билеты на гастроли петербургского театра за два часа

Сегодня открылась продажа на основную программу фестиваля «Театральный синдром», который пройдет в Красноярске с 24 мая по 2 июня.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайтах театров, где будут проходить спектакли. Отметим, обычно билеты на спектакли фестиваля заканчиваются в первые дни продажи. По информации, которую дали в кассах театров на 11:40, в Театре оперы и балета и в Драматическом театре «билетов почти нет», а в ТЮЗе они и вовсе уже закончились.

Напомним, на фестивале состоятся гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета, который представит спектакли главного режиссёра театра Юрия Бутусова. В программе фестиваля — постановки по произведениям четырех величайших авторов: Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова и Бертольта Брехта. Все спектакли отличает острота постановочных решений, которая в то же время сочетается с внимательным отношением к авторской стилистике.

В Красноярском драматическом театре и. А. С. Пушкина пройдут три спектакля: «Кабаре Брехт», «Макбет. Кино», «Гоголь. Женитьба. Гоголь». Касса театра работает с 10:00 до 21:00, технический перерыв с 14:30 до 15:00, телефон (391) 222-38-22.

В Театре оперы и балета 2 июня пройдет единственный показ спектакля «Три сестры». Касса театра работает с 10:00 до 20:00. Телефон (391) 227-86-97.

В ТЮЗе состоится специальная акция Юрия Бутусова, спектакль-читка «Мама» по тексту Аси Волошиной (31 мая, Малая сцена). Касса работает с 10:00 до 20:00, телефон (391) 213-10-32.

Отметим, первым 25 зрителям, купившим билеты в кассах театров, Фонд Михаила Прохорова приготовил подарки: книги с оригинальными произведениями Уильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова и Бертольта Брехта.

Организатор фестиваля «Театральный синдром» — Фонд Михаила Прохорова. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Красноярского края.