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Малокомплектные школы края поменяют статус
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В Красноярском крае

Малокомплектные школы края поменяют статус

7 апреля 10:56
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Малокомплектные школы Красноярского края ждет реорганизация. Об этом 6 апреля сообщила министр образования Светлана Маковская, отметив, что финансирование таких образовательных учреждений останется на прежнем уровне.

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На заседании комитета по образованию, культуре и спорту краевым депутатам напомнили, что закон «Об образовании» позволяет сохранить порядок финансирования малокомплектных школ в случае их присоединения к муниципальным дошкольным образовательным организациям или школам в качестве структурных подразделений.

Светлана Маковская пояснила, с какой целью вносятся поправки:

«Если учебное учреждение является малокомплектным, то оно финансируется через учебную субвенцию как класс-комплект. Обычные школы финансируются по нормативам на каждого ученика. Так как у нас очень много малокомплектных школ и при каждой имеется административный персонал, мы сейчас стремимся перевести их в статус структурных подразделений. Зачем школе, где обучаются десять детей, два директора? Но когда малокомплектная школа становится структурным подразделением, мы должны финансировать ее по нормативам, а так как учеников мало, то и суммы незначительные. Поэтому, чтобы школа не потеряла финансирование как класс-комплект, мы и предлагаем данные изменения».

При этом решение об изменении статуса малокомплектной образовательной организации будет приниматься в соответствии с учетом территориальных, социальных и иных особенностей населенного пункта, на территории которого располагается школа.

Изменения также коснутся физкультурно-спортивных клубов, которые ранее были отнесены к дополнительным, а не к основным образовательным программам. Теперь эти нормативы учебной субвенции также приводятся в соответствии с законодательством. После того как вице-спикер Алексей Кулеш и депутат Павел Ростовцев получили ответы на уточняющие вопросы, комитет принял решение вынести законопроект на рассмотрение сессии Законодательного Собрания в первом чтении.

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На этом же заседании депутаты сняли с контроля постановление о критериях нуждаемости для выплаты компенсации за услуги детского сада. Напомним, депутаты рекомендовали правительству установить критерий компенсаций для отдельных категорий граждан на уровне не менее среднедушевого дохода семьи в размере 1,5 прожиточного минимума. Это решение связано с тем, что 14 марта было принято постановление правительства, в котором критерий нуждаемости установлен в размере 1,5, а не 1, как было ранее.

Маковская Светлана Ивановна
Маковская Светлана Ивановна
Министр образования Красноярского края
Кулеш Алексей Викторович
Кулеш Алексей Викторович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР, заместитель Председателя ЗС
Ростовцев Павел Александрович
Ростовцев Павел Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр

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