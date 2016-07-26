Спустя 4 месяца начал разрушаться памятник первому губернатору в Красноярске (видео)

Начал разрушаться памятник первому губернатору Енисейской губернии Александру Степанову, который открыли в конце прошлого года в новом сквере на ул. Копылова в Красноярске.

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На фотографиях, обнародованных накануне в СМИ, видно, что разрушения начались на лестнице — плитка на ступенях начала крошиться, образовались дыры. Напомним, открытие памятника состоялось 7 декабря, то есть прошло только 4 месяца.

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе департамента городского хозяйства, за состоянием памятника уже следит Управление зеленого строительства, специалисты которого забили тревогу. На место выезжала специальная комиссия, которая предварительно установила, что разрушение произошло не из-за действий вандалов.

Предполагается, что подрядчик изначально использовал некачественную плитку, то есть речь идет именно о качестве самого материала, а не о неправильной укладке. Если это подтвердится, то подрядчику придется переделывать работы за свой счет, пообещали в департаменте.