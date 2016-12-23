Красноярские подростки благоустроят воинские захоронения

С 17 по 28 апреля подростки из Трудового отряда главы города запустят в Красноярске акцию «Десант памяти», приуроченную ко Дню победы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках акции молодые красноярцы облагородят места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны на муниципальных кладбищах — Николаевском, Злобинском и Троицком. До 14 апреля горожане могут оставлять заявки на благоустройство мест захоронений их родственников-ветеранов ВОВ. Оставить заявки можно по следующим телефонам:

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Железнодорожный район — (391) 221-33-13;

Кировский район — 265-60-02;

Ленинский район — 266-90-01;

Октябрьский район — 246-75-19;

Свердловский район — 261-59-42;

Центральный район — 227-03-35.

Напомним, благоустройством муниципальных кладбищ бойцы отряда занимаются с 2010 года. На погостах подростки убирают мусор и сухую траву, при необходимости моют плиты. Кроме того, трудоотрядовцы проводят на Шинном кладбище акцию «Мы помним» по расклейке отличительных знаков — красных звезд на плиты ветеранов Великой отечественной войны.