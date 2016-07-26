Красноярские дачники страдают от организовавшего собачий «питомник» соседа (видео)

Дачника с окраины Красноярска заподозрили в организации «нелегального» собачьего питомника. Садоводы из Солнечного жалуются на такое соседство и уверены, что животные там содержатся с нарушениями.

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По данным журналистов Новостей Прима, вольеры с собаками на территории садового общества появились несколько месяцев назад. При этом участок, на котором они располагаются, никак не огорожен и примыкает к соседским. Собаки постоянно лают, также соседи жалуются на неприятный запах от животных. Дачники обеспокоены ситуацией: с их слов, мучжина не гуляет со своими питомцами, говорит, что ему нужно их передержать всего несколько месяцев, а что будет потом — неизвестно.

Владелец собак заявил журналистам, что все его питомцы безопасны — привиты от бешенства, а на даче они живут временно и скоро их перевезут в другое место. Однако он так и не рассказал, с какой целью содержит большое количество псов.