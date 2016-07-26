Весеннее тепло возвращается в Красноярск

В Красноярск возвращается весеннее тепло: новая неделя обойдется без заморозков и принесет повышение температуры. По данным синоптиков, понедельник будет последним прохладным днем — сегодня ожидается лишь +7, +8 °C.

Материалы по теме Беспечный апрель Прогноз погоды в Красноярске на месяц

Во вторник днем уличные градусники покажут +15 °C — это самая высокая температура, которая установится на этой неделе. Затем она будет постепенно снижаться, но в городе все же будет тепло. В среду ожидается +12 °C, в четверг и пятницу — +11 и +10 °C соответственно. При этом ночи также будут сравнительно теплыми: синоптики обещают в темное время суток от +3 до +5 °C, а в конце недели до +1 °C.

Осадки в виде дождя возможны во вторник и в два последний рабочих дня. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 3 — 4 м/с.