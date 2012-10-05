«Зверская история»: Красноярцы ищут дом для осиротевших медвежат

Красноярский конный клуб пытается найти дом для медвежат-сирот, сообщили 10 апреля в конном клубе «Храброе сердце».

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Четверо медвежат, которые родились этой зимой и не могли бы выжить без заботы людей, приехали в Красноярск из Козульки.

«В нашем клубе очередная история... У нас появились четверо медвежат, а история такая.. Мать убили прям в берлоге, вытащили на улицу, отрезали лапы и желчь, а медвежата выжили. История зверская, как впрочем и поступок людей», — рассказали представители клуба (орфография и стилистка сохранены).

Медвежата сейчас живут в конном клубе, а сотрудники кормят их молоком из бутылочки и пытаются найти им постоянный дом. Одно из поступивших предложений — отправить зверей в Российский карантинный центр диких животных «Велес», являющийся центром реабилитации диких животных. Однако этот центр находится под Санкт-Петербургом, и для того чтобы медвежат доставить туда, требуется пройти ветеринарный контроль и собрать необходимые для транспортировки справки.