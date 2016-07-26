>
>
Новосибирский губернатор ответил главе Хакасии на «колхоз и деревню»
Новости
/
Политика
,
В Сибири
,
Хакасия

Новосибирский губернатор ответил главе Хакасии на «колхоз и деревню»

10 апреля 15:07
3

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назвал высказывание главы Хакасии о Новосибирске «хамским».

Напомним, в конце марта хакасские СМИ рассказали, что губернатор Виктор Зимин на заседании правительства при обсуждении проблем с дорогами и авариями назвал Новосибирск «колхозом и деревней», а также похвастался красивой и богатой жизнью жителей республики. Управление информационной политики пыталось оправдать Зимина, предположив, что журналисты выдернули его слова из контекста, но те в ответ обнародовали видео речи Зимина, которое доказывало, что СМИ верно истолковало его слова.

Материалы по теме
Глава Хакасии назвал Новосибирск «колхозом и деревней» (видео)

Защитники Зимина уверяли, что так как он сам является выходцем из деревни, для него подобные слова не являются оскорбительными. А своей репликой он якобы «по-доброму, иронично, как раз подчеркивали результативные усилия сибирского региона в управлении дорожно-транспортной сетью».

Пресс-служба главы Новосибирской области инцидент не стала комментировать. Но накануне на встрече с журналистами губернатор Владимир Городецкий все же сделал это, назвав поведение хакасского губернатора «хамским»:

«Я понимаю, когда хочется рассказать о своем крае — ты живешь здесь, вкладываешь частичку своей души, свой труд, но при этом показать, как плохо в других регионах... Это делать недопустимо... Так безапелляционно, как это допустил Виктор Михайлович Зимин, считаю, недостойно», — цитирует Городецкого «Коммерсантъ».

Он также напомнил, что после пожаров в Хакасии в 2015 году одними из первых пришли на помощь погорельцам именно новосибирцы: «Люди собирали одежду, вещи. В регион были отправлены стройматериалы, поехали строители... В адрес этих людей сказать такие нелицеприятные слова... Это характеризует то, что есть. Я считаю, что это недостойный поступок высшего должностного лица. Так огульно и по-хамски, даже, думаю, недопустимо».

Зимин Виктор Михайлович
Зимин Виктор Михайлович
Глава Хакасии - Председатель Правительства Хакасии

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать