Новосибирский губернатор ответил главе Хакасии на «колхоз и деревню»

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назвал высказывание главы Хакасии о Новосибирске «хамским».

Напомним, в конце марта хакасские СМИ рассказали, что губернатор Виктор Зимин на заседании правительства при обсуждении проблем с дорогами и авариями назвал Новосибирск «колхозом и деревней», а также похвастался красивой и богатой жизнью жителей республики. Управление информационной политики пыталось оправдать Зимина, предположив, что журналисты выдернули его слова из контекста, но те в ответ обнародовали видео речи Зимина, которое доказывало, что СМИ верно истолковало его слова.

Защитники Зимина уверяли, что так как он сам является выходцем из деревни, для него подобные слова не являются оскорбительными. А своей репликой он якобы «по-доброму, иронично, как раз подчеркивали результативные усилия сибирского региона в управлении дорожно-транспортной сетью».

Пресс-служба главы Новосибирской области инцидент не стала комментировать. Но накануне на встрече с журналистами губернатор Владимир Городецкий все же сделал это, назвав поведение хакасского губернатора «хамским»:

«Я понимаю, когда хочется рассказать о своем крае — ты живешь здесь, вкладываешь частичку своей души, свой труд, но при этом показать, как плохо в других регионах... Это делать недопустимо... Так безапелляционно, как это допустил Виктор Михайлович Зимин, считаю, недостойно», — цитирует Городецкого «Коммерсантъ».

Он также напомнил, что после пожаров в Хакасии в 2015 году одними из первых пришли на помощь погорельцам именно новосибирцы: «Люди собирали одежду, вещи. В регион были отправлены стройматериалы, поехали строители... В адрес этих людей сказать такие нелицеприятные слова... Это характеризует то, что есть. Я считаю, что это недостойный поступок высшего должностного лица. Так огульно и по-хамски, даже, думаю, недопустимо».