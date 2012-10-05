Проект «Алюминиевая долина» переименовали в «Красноярскую технологическую долину»

Создаваемая инновационная промышленная территория в Красноярском крае будет называться «Красноярская технологическая долина». Это название более точно отражает характер и основные направления перспективного развития территории, суть которого заключается в создании в Красноярском крае комплекса высокотехнологичных предприятий по выпуску продукции высокого передела из алюминия.

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В частности, в Красноярской технологической долине будут созданы все условия для запуска предприятий по выпуску проката для авиации и судостроения, комплектующих для автомобилестроения, продукции для кабельной промышленности и строительной отрасли, упаковки, товаров народного потребления, включая спортивные. Отличительной особенностью каждого из проектов станет его технологическое совершенство и высокая конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Запуск этих проектов исключает увеличение какой-либо нагрузки на экологическую ситуацию в крае.

В стадии проработки находятся 17 проектов потенциальных инвесторов, в том числе с участием иностранных компаний. По девяти из 17 проектов первоначальный объем заявленных инвестиций составляет более 400 млн долларов и планируется создание 1,2 тыс. новых рабочих мест. Правительство Красноярского края готовит заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ), в стадии подготовки находятся бизнес-планы инвесторов. Также Алюминиевая ассоциация РФ изучает возможность создания аналогичных индустриальных парков в Хакасии и Волгоградской области.

Напомним, правительство Красноярского края, Алюминиевая ассоциация и РУСАЛ в июне 2016 года подписали протокол о намерениях по созданию инновационной промышленной территории в Красноярском крае. Проект соответствует стратегическим направлениям развития и отраслевым программам Минпромторга России, включая создание новых высокотехнологичных производств, импортозамещение, увеличение выпуска продукции с добавленной стоимостью и рост внутреннего рынка потребления алюминия.