На Железнодорожников предложили построить многоуровневый паркинг

Земельный участок на перекрестке улиц Железнодорожников и Красной Гвардии в Красноярске предложили бизнесу под строительство автостоянки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

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На торги выставлено право аренды участка площадью 1719 кв. м. Разместить там предполагается многоэтажный (но не более 20 метров в высоту, чтобы не закрывать вид на часовню) гараж-стоянку.

Начальная цена аукциона — около 1,2 млн рублей арендной платы в год, срок аренды — 3 года и 2 месяца.

Отметим, также на торги выставлен участок в Советском районе, на Енисейском тракте, площадью 55 365 кв. м, — под объект «строительной промышленности» и в Ленинском районе, на ул. Айвазовского, площадью 42 940 кв. м — под базу или склад. Начальная стоимость этих участков — почти 13 млн и 7,79 млн рублей в год соответственно. Срок аренды обоих — 7 лет.

Прием заявок начался сегодня, а аукцион состоится 15 мая.