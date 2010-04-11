У спасателей в Красноярске появился Ил-76

У сибирских спасателей появился самолет Ил-76, сообщили 11 апреля в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

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Новую авиатехнику получил накануне Сибирский региональный центр — это грузовой самолет Ил-76, который позволяет перевозить на дальние расстояния, до 5 тыс. км, одновременно до 60 тонн груза и до 100 человек личного состава с имуществом. Причем на борт можно погрузить 2 грузовых автомобиля.

Ранее в распоряжении спасателей был только самолет Ан-74, предназначенный для перелетов средней дальности и Бе-200ЧС — самолет-амфибия, главное предназначение которого состоит в тушении лесных пожаров. Новая техника позволяет также тушить пожары, так как самолет оснащен оборудованием для забора и последующего слива 40 тонн воды.

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Спасатели, курсанты и пожарные спецчасти уже проводят тренировки по оперативной погрузке на борт Ил-76 в аэропорту «Емельяново».

«Мы отработали погрузку группировки Сибирского регионального поисково-спасательного отряда численностью 100 человек с автотранспортом и спасательным оборудованием. Снаряжение группировки подобрано так, что мы можем автономно работать не только на защите населённых пунктов от лесных пожарах, но и на паводках и в техногенных чрезвычайных ситуациях», — сказал начальник поисково-спасательной службы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Сайбель.