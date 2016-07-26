Водитель приставов вытащил мужчину из ледяного Енисея

Водитель судебных приставов вытащил из ледяной воды жителя Лесосибирска, рассказали 11 апреля в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

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Мужчине, оказавшемся на хрупком весеннем льду Енисея, повезло, что рядом в этот момент один из сотрудников службы — водитель Сергей Родионов — в гараже готовил свой автомобиль к летнему сезону.

«Сергей вышел из гаража немного размяться, на фоне ледяной идиллии различил фигуру человека. Уже через мгновение на его глазах человек провалился под лед. Не мешкая ни секунды, Сергей бросился на помощь к терпящему бедствие и с трудом вытащил его из полыньи», — рассказали в пресс-службе.

После этого спасенный едва не провалился в реку повторно. Но пристав уговорил молодого человека снять мокрую одежду и взять его куртку, а за это время оповестил о происшествии правоохранительные органы и медиков.

«Все прибывшие были единодушны во мнении, что жизнь человека сохранил не только счастливый случай, но в большей степени спокойные и уверенные действия Сергея по спасению и оказанию первичной доврачебной помощи и, конечно, мощной моральной поддержке», — отметили в пресс-службе.