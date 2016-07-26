По итогам 2016 года Электрохимическому заводу присвоено звание «Лидера ПСР»

По итогам 2016 года АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома ТВЭЛ) получил звание «Лидера ПСР». Кроме ЭХЗ, звания удостоены еще 11 предприятий первого и второго года системного развертывания Производственной системы Росатома (ПСР). Причем ЭХЗ среди предприятий-кандидатов оказался на первом месте.

Итоги 2016 года были объявлены на Управляющем совете по проекту «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли», который прошел 1 апреля в Подольске. В нем приняли участие руководители Госкорпорации «Росатом» и директора предприятий в контуре развертывания производственной системы Росатома.

В ходе пленарного заседания участники совета также обсудили целевые значения по индикаторам развертывания на 2017 год и дальнейшие планы по развитию ПСР в отрасли.

«Звание „Лидер ПСР“ — это признание руководством Росатома наших достижений и заслуг в области повышения эффективности производства с применением инструментов ПСР. Это большая победа. И то, что мы по итогам 2016 года из группы предприятий-кандидатов, получивших звание, заняли первое место, говорит о том, что производственная система на ЭХЗ имеет не формальный характер, а стала действительно философией наших сотрудников», — отметил генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов.

Показатели АО «ПО ЭХЗ» высоки:

«Если говорить о показателях 2016 года, то экономический эффект от ПСР-проектов ЭХЗ составил примерно 280 млн рублей, а от предложений по улучшениям (ППУ) — 64 млн рублей, —прокомментировал итоги года начальник отдела исследования и контроля производства Сергей Андреев. — К слову, экономический эффект ППУ Топливной компании в целом за 2016 год — около 400 млн рублей, т. е. только наше предприятие принесло в копилку Топливной компании Росатома ТВЭЛ порядка 16 %».

Теперь главная задача предприятия на 2017 год — подтвердить полученный статус.