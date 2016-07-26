Сибирякам предлагают бороться с нехваткой витаминов рогатыми огурцами

Жителям сибирских регионов России предлагают бороться с нехваткой витаминов рогатыми огурцами, сообщило 11 апреля агентство ТАСС со ссылкой на официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

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Ученые Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, который расположен в Новосибирске, предложили решать проблему нехватки микроэлементов в пище россиян с помощью экзотических овощей, адаптированных для выращивания в Сибири. Самыми перспективными для внедрения они назвали восточно-азиатскую фасоль вигна, родственниц тыквы момордика и бенинказа, а также африканский рогатый огурец — кивано.

В издании отметили, что ботанический сад уже давно собирает и исследует овощи из Африки, Азии и Южной Америки.

«Отбирая культуры, ученые ориентируются на такие параметры, как генетическое разнообразие, продолжительность вегетационного периода, теплотребовательность, ценность биохимического состава, продуктивность, лежкость, устойчивость к болезням и вредителям, эффективность семеноводства, потребность в выращивании рассады, а также соответствие традиционным вкусовым предпочтениям жителей России», — пояснили в издании.

Технологии выращивания, которые позволили создать более привлекательные с коммерческой точки зрения продукты питания, привели к снижению в них полезных веществ.

«Для восполнения дефицита макро- и микроэлементов ученые уже вывели пригодные для выращивания в Сибири сорта экзотических овощей. Адаптированный сорт африканского овоща кивано (рогатый огурец) получил название „Зеленый дракон“. Сорт момордики (растение семейства тыквенных) „Гоша“ включен в Госреестр селекционных достижений России, в его плодах содержится в разы больше магния, железа, марганца, цинка и меди, чем в томатах и огурцах. Новосибирский сорт другого южно-азиатского растения семейства тыквенных — бенинказа — носит название „Акулина“. Кроме того, впервые выведены два сорта бобового растения вигна: „Сибирский размер“ и „Юньнанская“», — рассказали в издании.

Сообщается, что плоды всех этих экзотических культур можно получить за короткое сибирское лето — в течение двух-трех месяцев. Ученые надеются, что со временем растения повторят историю картофеля и томатов и прочно обоснуются в рационе россиян.