Растопка котла на Красноярской ТЭЦ-2 прошла бесшумно

На Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании прошла растопка котлоагрегата № 3 после планового текущего ремонта. Для жителей города эти работы прошли незаметно, поскольку с 2016 года на котлах станции устанавливаются современные шумопоглощающие устройства.

Растопка котла № 3 проходила с 9 по 10 апреля. До этого, с 13 марта по 8 апреля, на агрегате были проведены очистка, ремонты поверхностей нагрева, природоохранного и вспомогательного оборудования. Работы выполнены в запланированном объеме. Именно с мероприятий на котле № 3 стартовала ремонтная программа 2017 года Красноярской ТЭЦ-2.

«Обычно в ходе растопки котлов возникает гул, который прежде могли слышать жители Свердловского района, где расположена ТЭЦ-2. Но в 2016 году на котлоагрегате № 3 был установлен современный шумоглушитель, благодаря чему удалось уровень шума при технологических процессах минимизировать. В период растопки видны только клубы водяного пара», — рассказал Олег Бубновский, директор Красноярской ТЭЦ-2.

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Отметим, шумопоглощающие устройства уже смонтированы на котлах № 1, 3 и 6. В этом году оставшиеся три энергетических котлоагрегата станции будут оснащены аналогичным оборудованием, оно уже завезено на ТЭЦ. Сейчас идет монтаж шумоглушителя на котле № 4. Снижение уровня шума при пусковых операциях подтвердили и инструментальные замеры, которые провели энергетики. Они показали, что теперь гул при растопках соответствует естественному фону и не побеспокоит больше жителей Свердловского района.