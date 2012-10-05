«МегаФон» улучшил качество связи в регионе

«МегаФон» модернизировал более 100 базовых станций в Красноярском крае, в результате чего улучшилось качество голосовой связи и мобильного интернета.

В первом квартале «МегаФон» модернизировал 112 базовых станций в крупных городах и небольших поселках края. Специалисты компании увеличили емкость сетей 3G на части базовых станций, расположенных в Красноярске и Канске, а также небольших поселках Назаровского, Емельяновского, Богучанского, Курагинского, Сухобузимского, Шушенского и других районов, где в общей сложности проживает более 50 тыс. сельских жителей.

После проведенных работ улучшилось не только качество голосовой связи, но и в среднем в 1,5 раза выросла средняя скорость мобильного интернета. В ряде населенных пунктов жителям стала доступна технология Dual Carrier HSPA+, обеспечивающая скорость работы смартфонов, USB-модемов и планшетов до 42 Мбит/с.

«В Красноярском крае „МегаФон“ уже создал одну из самых масштабных сетей, в прошлом году мы представили красноярцам технологию LTE-Advanced, самую современную технологию связи на сегодня. Тем не менее, мы не забываем про наших абонентов, проживающих в небольших городах и поселках. Ведь там скорость доступа в интернет не менее важна, особенно когда нет возможности использовать обычный проводной интернет», — отметил директор Красноярского регионального отделения «МегаФона» Виталий Молотков.

Также специалисты «МегаФона» заменили антенны на части базовых станциях. Новое оборудование позволит дистанционно и оперативно регулировать наклон антенн, что даст возможность улучшать качество связи в зависимости от нагрузки на сеть.