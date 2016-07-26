В Красноярске оборудуют «стоянку древнего человека»

В красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» привезли первые скульптуры доисторических существ — это экспонаты парка знаний «Эволюция». Скульптуры людей и животных, фотографии которых показали в парке, предназначены для экспозиции «Стоянка древнего человека».

Сам проект долгосрочный и будет пополняться экспонатами еще некоторое время. Посмотреть на скульптуры можно уже сейчас — с них постепенно снимают защитную пленку. Стоят они на месте прежнего парка динозавров.

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Создает экспонаты берёзовский скульптор Виталий Ян-Вин-Тин.

Напомним, красноярский зоопарк готовится к масштабной реконструкции, которая завершится к 2019 году. Планируется построить современные вольерные комплексы для северных животных — белых и бурых медведей, ластоногих, полярных волков, росомах, северных оленей и птиц северного региона.