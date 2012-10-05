Заигравшихся детей нашли в 200 км от дома

Заигравшиеся дети из Красноярского края случайно проехали 200 км в вагоне поезда, сообщили в пресс-службе сибирской транспортной полиции. Грузовой поезд пришлось вынужденно останавливать из-за обнаружения посторонних в одном из полувагонов состава.

Трое подростков в возрасте от 12 до 15 лет рассказали, что играли с другими детьми в поселке Саянский Красноярского края вблизи железнодорожных путей и спрятались от своих товарищей в полувагоне с углем.

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«Неожиданно для ребят поезд начал движение, набирая скорость. На ходу поезда прыгать с вагона мальчишки побоялись и покинули его только тогда, когда поезд остановился на станции Тарбинский (Иркутская область)», — пояснили в полиции.

Юных путешественников уже вернули родителям. Материалы по факту случившегося направлены для рассмотрения и принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних.