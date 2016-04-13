Шоу «Холостяк»: Столичный кавалер приехал к красноярским самочкам ради потомства

В красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» из Москвы для размножения приехал необычный питомец — зоологи ожидают борьбу самок за его внимание. Предшествующие спариванию события в зоопарке в шутку сравнивают с популярным ТВ реалити-шоу «Холостяк», в котором несколько женщин борются за сердце одного мужчины.

В пресс-службе парка рассказали, что из столицы в Красноярск прибыл краснорукий тамарин — небольшая обезьянка, принадлежащая к семейству игрунковых. Теперь проживающие в «Роевом ручье» две самки будут состязаться между собой за внимание столичного «гостя». О том, как будут развиваться отношения между обезьянами, в зоопарке обещают рассказать позже.

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«Для красноруких тамаринов характерен редкий среди млекопитающих тип семейных отношений — полиандрия, когда рожать детенышей и спариваться со всеми самцами группы может только доминирующая самка. Эти обезьянки характеризуются большой сплоченностью, терпимостью друг к другу и отсутствием внутригрупповой агрессивности. Настоящая дружная семья в полном смысле этого слова. Краснорукие тамарины внесены в список охраняемых видов, так как их численность сокращается из-за вырубки тропических лесов», — рассказали в парке.

Отметим, из столицы в Красноярск приехал еще один необычный питомец — буроголовый тамарин. Посмотреть на них можно в комплексе экзотических животных парка.