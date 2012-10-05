В Красноярск приехал известный меценат Хазрет Совмен

В краевой центр с официальным визитом прибыл известный меценат, почетный гражданин Красноярска Хазрет Совмен. Встречал гостя глава города Эдхам Акбулатов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По традиции меценат посетил детский дом-лицей. Напомним, что «дворец детства», как называют детский дом многие красноярцы, был спроектирован и построен в 2003 году на средства благотворительного фонда имени Хазрета Совмена. С момента его открытия и по настоящее время учреждение содержится на средства мецената.

Благотворитель всегда в курсе подробностей жизни лицеистов и рад их успехам в учёбе, творчестве и спорте. Дети же не упускают возможности показать Хазрету Совмену свои достижения и всегда готовят к его приезду большой творческий концерт. Не стал исключением и сегодняшний день: для почетного гостя ребята танцевали, пели, рассказывали стихи, играли на музыкальных инструментах. Как отмечают сами лицеисты, перед выходом на сцену они очень волнуются, ведь в зале — тот, на кого каждый из них равняется и искренне считает своим родным и близким человеком.

«Я живу здесь почти шесть лет и благодаря лицею, педагогам, которые здесь работают, я могу раскрыть себя со всех сторон. Огромное спасибо за всё Хазрету Меджидовичу, которого мы всегда очень ждём и скучаем», — сказала воспитанница Детского дома-лицея Наталья.

Отметим, сегодня в доме-лицее обучается порядка 75 мальчиков и девочек. Для них создана комфортная и уютная обстановка. Каждый воспитанник имеет возможность получить достойное образование, реализовать себя в спорте и творчестве. При этом каждый год в расписании ребят появляются новые разнообразные занятия.

«В этом году в лицее открылась телешкола, её ученики получили сертификаты и решили организовать первое в Красноярске детское телевидение, сейчас уже идёт процедура регистрации. Также в этом году в лицее появились научные кружки, где ребятишки разрабатывают свои проекты. Начала работу изостудия, в которой дети выполняют интересные задания и, что самое главное, уже есть хорошие результаты. Кроме того, были созданы две спортивные команды: хоккейная и футбольная», — рассказала директор Детского дома-лицея Евгения Романенко.

Обо всех новых проектах воспитанники дома-лицея рассказали Хазрету Совмену, в том числе показали ему собственную телестудию. Сейчас юные журналисты готовят для мецената свой первый полнометражный фильм.

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За более чем 13 лет своей истории Детский дом-лицей дал десяткам воспитанников путёвку в жизнь, добавили в мэрии. Выпускники не теряют связи с домом и его педагогами. Сегодня они тоже пришли — чтобы поделиться с Хазретом Совменом своими успехами. Михаил Корж, бывший воспитанник дома-лицея, а сейчас военный, рассказал о своей жизни меценату, поблагодарил его за «дом, в котором есть все блага для развития».

Примечательно, что на встречу с Хазретом Совменом некоторые выпускники пришли уже со своими детьми. «Дом-лицей дал мне огромный шанс — стать хорошим человеком и завести свою семью. Амелия — это вторая доченька, получается, что она вторая внучка Хазрета Меджидовича», — сказала Алёна Омельченко.

После общения с ребятами и экскурсии по дому-лицею Хазрет Совмен обратился к воспитанникам:

«Я очень рад вас видеть именно в такой обстановке, мне очень приятно! Вы должны быть самыми лучшими! Так держать! Я хочу, чтобы вы мечтали и стремились к тому, что вы хотите добиться в жизни».

Добавим, благодаря поддержке Хазрета Совмена в Красноярске появился современный, увенчанный атриумом детский сад в микрорайоне Покровском, Храм Рождества Христова, возведённый на правобережье, реконструирована часовня на Караульной горе, возрождён старейший парк имени 1 Мая, обустроен Мемориальный комплекс в честь 70-летия Победы в Ленинском районе, парк имени 400-летия Красноярска в Советском районе, воплощен ряд других знаковых проектов для краевой столицы.