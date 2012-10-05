В Красноярске выберут лучший экипаж троллейбуса и трамвая

С 1 апреля по 31 декабря в Красноярске пройдет конкурс качественного обслуживания пассажиров в троллейбусах и трамваях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации города.

Победителей в этой соревновании определят по двум номинациям: «Лучший экипаж МП „Горэлектротранс“» и «Лучший молодой водитель МП „Горэлектротранс“». Побороться за второе звание смогут молодые люди в возрасте до 35 лет, управляющие троллейбусами и трамваями.

Работу экипажей и водителей будут оценивать в течение всего конкурса по определённым критериям:

Соблюдение требований должностной инструкции, в том числе: действия водителя троллейбуса, трамвая на остановочном пункте, соблюдение регулярности движения троллейбусов, трамваев.

Культура обслуживания пассажиров.

Внешняя, внутренняя чистота троллейбуса, трамвая.

Внешний вид экипажа.

Конкурсная комиссия оценивает каждый критерий, выставляя соответствующий балл. В случае нарушения членами экипажа трудовой дисциплины, должностной инструкции или правил дорожного движения они выбывают из соревнований всем составом. Комиссия также имеет право увеличивать итоговое количество баллов или уменьшить по каждому экипажу, водителю за полученные от пассажиров благодарности или нарекания. Отзывы пассажиров учитываются как в письменной форме, так и в устной.

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По итогам конкурса победители получат премии и переходящие вымпелы.

«Подобных конкурсов среди работников Горэлектротранспорта не проводилось уже давно. Мы рады, что такая добрая традиция возобновилась. Когда руководство объявило нам о конкурсе, мы вместе с кондуктором решили, что с удовольствием примем в нём участие. Будем надеяться на победу за звание „Лучший экипаж“», — рассказала одна из участников конкурса, водитель с 20-летним стажем работы в трамвайном депо Елена Концедал.

Заместитель главы города — руководитель департамента транспорта Игорь Ким прокомментировал:

«Любые конкурсы профмастерства — это демонстрация лучших профессиональных умений и навыков работников. Состязания среди водителей автобусов проводятся регулярно и, как результат, мы имеем лучших водителей России, которые работают на красноярских городских автобусных маршрутах. Среди работников городского электрического транспорта конкурс проводится в другом формате. Отдельной номинацией будет оцениваться работа молодых водителей троллейбусов и трамваев. Победители обязательно будут награждены денежными призами. Надеюсь, что этот конкурс станет таким же традиционным, как и конкурс среди водителей автобусов».

Пассажиры могут принять участие в конкурсе, поддержав водителей и кондукторов, направив отзывы по телефону: (391) 256-84-04 в рабочее время либо по электронной почте: trans@admkrsk.ru.