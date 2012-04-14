Красноярские врачи избавили пациента от гигантской грыжи

В Красноярской краевой больнице по-новому прооперировали пациента с гигантской грыжей. Как рассказали в пресс-службе учреждения, пожилой мужчина перенес несколько операций в районной больнице после проникающего ранения живота, и из-за несостоятельности брюшной стенки у него так широко разошлись мышцы живота, что кишечник буквально «вывалился под кожу».

По данным врачей, хирургическое лечение гигантских грыж даже с применением современных сетчатых эндопротезов — очень сложный раздел реконструктивно-восстановительной хирургии.

«У нас есть опыт лечения гигантских грыж, — пояснил руководитель гнойно-септического центра Дмитрий Черданцев, — но сегодня мы использовали уникальную возможность освоить новую технологию подобных операций на мастер-классе руководителя центра хирургии Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Николая Ермакова».

Эта технология отличается скоростью восстановления пациента после оперативного вмешательства. Если раньше прооперированные пациенты неделю находились в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких, то последнего пациента уже на следующий день отключили от аппарата, а еще через сутки он самостоятельно пошел.

«Суть операции прежняя — имплантация сетчатого эндопротеза. В конкретном случае площадь сетки составила 60 на 72 см. Но нюанс в том, что по новой технологии сетчатый эндопротез имплантируется в брюшную стенку таким образом, что и грудная клетка, и живот у пациента более подвижны, ему легче дышать. Технология носит название задняя сепарационная аллопластика», — пояснили в больнице.

Там также отметили, что за год у них бывает до 10 пациентов с гигантскими послеоперационными грыжами, теперь хирурги смогут оказывать им помощь по самым современным технологиям.