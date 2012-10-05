Вынесен приговор по громкому делу о рейдерском захвате фирмы с миллиардными активами

Двух красноярцев 32 и 37 лет осудили за рейдерский захват предприятия с активами более миллиарда рублей, сообщили в ГСУ СК по краю. Мужчины, придумавшие хитрый план захвата компании, в которой только директор мог совершать сделки, проведут в колонии более 7 лет. При этом руководитель фирмы случайно узнал о преступлениях.

Схему рейдерского захвата компании ООО «Монолит плюс» (ранее сообщалось, что она не имеет отношения к «Монолитхолдингу»), имущество которой оценивается почти в 1 млрд 200 млн рублей, весной 2014 года придумал один из осужденных. Он изготовил поддельный паспорт на имя владельца — точную копию настоящего документа. С тех пор под именем директора фирмы выступал другой житель Красноярска, вовлеченный в преступную схему.

Материалы по теме Бравшая чиновника в «заложники» красноярская активистка проиграла суд с мэрией

В октябре 2014 года, предъявив в налоговую поддельный документ, злоумышленники под предлогом утраты получили дубликаты всех учредительных документов фирмы. Затем они нашли доверенное лицо в Москве и там же у нотариуса, которая не знала о преступной схеме, зарегистрировали сделку о продаже ему 100 % доли в уставном капитале захваченной компании. В ноябре 2014 года они зарегистрировали решение о незаконном назначении на должность директора нового единственного учредителя, после чего у них появилось полное право распоряжаться имуществом компании.

Но в это время в налоговую за необходимой выпиской обратился законный владелец ООО, который даже не подозревал о рейдерском захвате фирмы. Так он и узнал, что больше не является ни учредителем, ни директором фирмы, после чего обратился в полицию.

В настоящее время ему вернули право собственности на компанию. А мошенникам суд назначил 4,3 и 3,2 года лишения свободы в колонии общего режима.