ЦИК России настаивает на довыборах в красноярский Горсовет

Центральная избирательная комиссия России заинтересовалась, почему не назначаются дополнительные выборы в красноярский Горсовет. Копия письма, подписанная замруководителя аппарата ЦИК и начальником управления организации избирательного процесса, отправлена координатору красноярского отделения ЛДПР Семену Сендерскому.

Напомним, в состав Горсовета Красноярска вошло 36 депутатов, которых избрали 8 сентября 2013 года. Срок их полномочий заканчивается в сентябре 2018. Однако сейчас шесть из 18 одномандатных округов остались без своих представителей в Горсовете — его покинули Александр Коропачинский (по собственному желанию), Александр Глисков, Сергей Толмачев, Владимир Чащин, Иван Серебряков (в связи с избранием в ЗС) и Сергей Суртаев (за нарушение сроков подачи декларации о доходах).

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Согласно закону края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному округу, должны пройти новые выборы.

При этом срок полномочий вновь избранных парламентариев не должен быть меньше года. ЦИК считает, что это возможно.



Однако 14 марта депутаты Горсовета большинством решили, что горожанам не нужны довыборы недостающих представителей в парламенте.



В письме ЦИК отмечено, что если Горсовет не сможет назначить дату довыборов, то не позднее 24 июня это должна сделать Избирательная комиссия города. В противном случае вопрос будет решаться в суде.

Отметим, ранее председатель профильной комиссии Горсовета, юрист Виталий Дроздов заявлял противоположное: что якобы закон не позволяет назначить дополнительные выборы по оставшимся без своих представителей округам. Однако письмо ЦИК эту позицию опровергает.