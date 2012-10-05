Красноярским родителям рассказали, зачем детям прививки от пневмококковой инфекции

Медики «Клиники на Киренского» на фоне повышения заболеваемости детей пневмонией, гнойным отитом, синуситом и другими инфекциями рассказали родителям о том, почему важно вовремя сделать соответствующую прививку.

«В 40-70 % случаев причиной этих заболеваний является пневмококковая инфекция. Заражение происходит воздушно капельным путем, бактерии отличаются высокой устойчивостью к антибиотикам. Часто инфекция живет на слизистой человека-носителя, не вызывая у него тяжелых форм болезни, но при чихании или беседе бактерии выделяются в воздух и заражают окружающих. По статистике, 60 % случаев носительства пневмококковой инфекции регистрируется у взрослого населения, чьи дети посещают детские сады. Поэтому необходимо защитить своего ребенка от таких тяжелых заболеваний, как пневмония, отит, гайморит, артрит и других», — подчеркнула педиатр высшей категории медучреждения Елена Генвальд.

Прививки можно проводить детям с двух лет, а также группам риска: студентам, военнослужащим, тем, кто живет в общежитии, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями, ослабленной иммунной системой.

Для вакцинации подготовки не нужно, но существуют определенные правила. В день вакцинации нужно избегать физической нагрузки, бассейна и массажа. Инъекция производится в плечо или бедро в зависимости от возраста.

В «Клинике на Киренского» красноярцы при первичном посещении педиатра, по желанию, смогут сделать бесплатную вакцинацию от пневмококковой инфекции. Записаться на прием можно по адресу: ул. Академика Киренского, 32, телефону 8 (391) 205-28-00, а также на сайте clinsev.ru.