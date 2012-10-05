Почти 2,5 тонны макулатуры собрали красноярцы вместе с «Жилфондом» за три недели

Жители нескольких районов Красноярска вместе с ГУК «Жилфонд» и активистами «Зелёной дружины» собрали 2 425 килограммов макулатуры за две недели.

Первой в рамках марафона по сбору макулатуры принимала ненужную бумагу Левобережная дирекция Городской управляющей компании. Следующими эстафету приняли Свердловский и Октябрьский районы. На очереди Кировский, Ленинский и Советский. В рабочие дни ненужную бумагу принимают в районных дирекциях бесплатно. В субботу с 11 до 13 часов, организация, утилизирующая вторсырье, принимает старую бумажную продукцию по 4 рубля за килограмм.

Сдать макулатуру можно по следующим адресам: