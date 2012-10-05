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Почти 2,5 тонны макулатуры собрали красноярцы вместе с «Жилфондом» за три недели
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В Красноярском крае

Почти 2,5 тонны макулатуры собрали красноярцы вместе с «Жилфондом» за три недели

17 апреля 17:52
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Жители нескольких районов Красноярска вместе с ГУК «Жилфонд» и активистами «Зелёной дружины» собрали 2 425 килограммов макулатуры за две недели.

Первой в рамках марафона по сбору макулатуры принимала ненужную бумагу Левобережная дирекция Городской управляющей компании. Следующими эстафету приняли Свердловский и Октябрьский районы. На очереди Кировский, Ленинский и Советский. В рабочие дни ненужную бумагу принимают в районных дирекциях бесплатно. В субботу с 11 до 13 часов, организация, утилизирующая вторсырье, принимает старую бумажную продукцию по 4 рубля за килограмм.

Фото: ГУК «Жилфонд»
Фото: ГУК «Жилфонд»
Фото: ГУК «Жилфонд»

Сдать макулатуру можно по следующим адресам:

  • 17-22 апреля в Правобережной дирекции в Кировском районе по адресу: ул. Новая, 4
  • 24-29 апреля в Правобережной дирекции в Ленинском районе по адресу: ул. Тамбовская, 5
  • 2-6 мая в дирекции по Советскому району: ул. Воронова, 39/1

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