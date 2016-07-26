Выработка Красноярской ГЭС увеличилась на 27 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ), объем потребления электроэнергии в Красноярской энергосистеме за I квартал 2017 года составил 11999,4 млн кВтч, что на 3,8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выработка Красноярской ГЭС составила 4692,6 млн кВтч и позволила обеспечить 39 % всей потребности края.

Электростанции Красноярской энергосистемы за январь-март выработали 16238,6 млн кВтч электроэнергии, что на 1,9 % выше объема выработки за первые три месяца 2016 года. При этом выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за 1-й квартал составила 8368,1 млн кВтч (снижение относительно аналогичного периода прошлого года на 8,3 %), выработка ГЭС — 7870,5 млн кВт•ч (рост на 15,6 %). Доля Красноярской ГЭС в выработке всех ГЭС региона составила 60 %, и 28,9 % — суммарной выработки всей энергосистемы Красноярского края (16 238,6 млн кВтч). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост производства электроэнергии на Красноярской ГЭС составил 27 % (I квартал 2016 года — 3676,4 млн кВтч).

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В январе 2017 года Красноярская ГЭС произвела 1526,3 млн кВтч, в феврале — 1475,4 млн, в марте — 1690,9 млн. Электроэнергия станции поступает потребителям, подключенным к Объединенной энергосистеме Сибири, в том числе в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Хакасия.

Избыток электроэнергии, произведенной на территории Красноярского края, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. По информации Красноярского диспетчерского управления, снижение объема потребления электроэнергии на территории края связана с теплым атмосферным фоном: среднемесячная температура марта составила −2,1 °С, что выше температуры в марте прошлого года на 1,4 °С.